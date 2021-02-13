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فن

مروة الأزلي تهنئ جمهورها في عيد الحب بـ إطلالة حمراء

السبت 13/فبراير/2021 - 05:53 م
مروة الأزلي
مروة الأزلي
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محمد بدران

هنّأت الفنانة مروة الأزلي، جمهورها بعيد الحب من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مروة الأزلي بإطلالة حمراء وشعر منسدل على كتفها، وميك أب هادئ، وكتبت تعليقا على الصورة قائلة: "كل سنة وانتوا طيبين وفي حب ❤️"

وشاركت مروة الأزلى فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 


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