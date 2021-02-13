الأشعة تحسم مشاركة رباعي سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري في الدوري

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، خضوع رباعي الفريق محمد إبراهيم وعبد الله محمود وكوامي بونسو ومحمود نبيل لآشعة، من أجل تحديد حجم الإصابة التي يعاني منها كل لاعب، قبل تحديد موقف كل منهم من المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.





وعانى محمد ابراهيم من آلام العضلة الخلفية في لقاء غزل المحلة الماضي، وهي نفس شكوى محمود نبيل وأبعدته عن لقاء المحلة، بينما اشتكى عبد الله محمود من آلام في منشأ العضلة الأمامية خلال مباراة الغزل، ونفس الإصابة تعرض لها كوامي بونسو في وقت سابق.





ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





سيراميكا كليوباترا يتواجد في المربع الذهبي، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 14 نقطة، بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق على حساب غزل المحلة بهدفين دون رد.