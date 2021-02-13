مليون فرصة عمل .. التنمية المحلية تكشف تكلفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن برنامج "مشروعك"، وهو المشروع القومي للتنمية الاجتماعية والبشرية والمحلية، استفاد منه ما لا يقل عن 164 ألف مشروع صغير ومتوسط.





وأضاف قاسم ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه " دي ام سي ": برنامج " مشروعك " وفَّر مليون فرصة عمل للشباب بإجمالي قروض تجاوزت 17.3 مليار جنيه، مؤكدا أن ال مواطنين في الـ27 محافظة علي مستوي الجمهورية استفادوا منه.



