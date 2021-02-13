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مليون فرصة عمل .. التنمية المحلية تكشف تكلفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 06:42 م
فرص عمل للشباب
فرص عمل للشباب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن برنامج "مشروعك"، وهو المشروع القومي للتنمية الاجتماعية والبشرية والمحلية، استفاد منه ما لا يقل عن 164 ألف مشروع صغير ومتوسط.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه "دي ام سي": برنامج " مشروعك " وفَّر مليون فرصة عمل للشباب بإجمالي قروض تجاوزت 17.3 مليار جنيه، مؤكدا أن المواطنين في الـ27 محافظة علي مستوي الجمهورية استفادوا منه.

واوضح خالد  قاسم ، أن  المشروعات التي تم تنفيذها عبارة عن مشروعات تجارية ومثلت 64% من المشروعات المنفذة من قبل برنامج " مشروعك مؤكدا أن مشروعات النشاط الزراعي تمثل 15% .
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