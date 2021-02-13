خبيرة أسواق مال تفجر مفاجأة عن البيتكوين

قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق مال، إن البيتكوين تهدد جميع العملات، موضحة أن كندا وافقت على إنشاء أول صندوق لـ البيتكوين فى البورصة على مستوي اعالم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن البيتكوين تستهلك كمية كهرباء عالية، وقد تتجاوز لـ استهلاك دولة كاملة.





وأشار إلى أن تصنيع عملة البيتكوين، تستهلك على سبيل المثال كهرباء أعلى من دولة الأرجنتين، وهذا أمر يتسبب فى تدمير بعض الدول.