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توك شو

خبيرة أسواق مال تفجر مفاجأة عن البيتكوين

السبت 13/فبراير/2021 - 06:45 م
البيتكوين
البيتكوين
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البهي عمرو
قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق مال، إن البيتكوين تهدد جميع العملات، موضحة أن كندا وافقت على إنشاء أول صندوق لـ البيتكوين فى البورصة على مستوي اعالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن البيتكوين تستهلك كمية كهرباء عالية، وقد تتجاوز لـ استهلاك دولة كاملة.

وأشار إلى أن تصنيع عملة البيتكوين، تستهلك على سبيل المثال كهرباء أعلى من دولة الأرجنتين، وهذا أمر يتسبب فى تدمير بعض الدول.


وقد أكد سيف الدين عموص الكاتب الاقتصادي أن البيتكوين هي عملة على الانترنت مؤكد انها استطاعت أن تتضخم عبر السنوات الأخيرة .

وأضاف عموص أن عملة البيتكوين بدأت قبل 12 عاما وكان سعر الألف عملة مقابل دولار واحد.

وتابع الكاتب الإقتصادي أنه  يمكن وجود أكثر من 21 مليون عملة بيتكوين وحتى الأن تم انتاج 18.5 مليون عملة. 

وأشار عموص إلى أن ما حدث من "تسلا" بشراء مليار ونصف من البتكوين والاستثمار فيها جعل الكثير من الهيئات العالمية تدعو للتجربة. 

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