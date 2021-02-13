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رياضة

مانشستر سيتي ضد توتنهام.. تشكيل الفريقين قبل انطلاق المباراة

السبت 13/فبراير/2021 - 07:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره توتنهام هوتسبير اليوم، السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع 24، من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون؛ كاسينلو، ستونز، لابورت، زينتشينكو؛ رودريجو، جوندوجان، برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، فيل فودين، جابرييل جيسوس.

وتكون تشكيل توتنهام من: هوجو لوريس؛ تنجانجا، سانشيز، اريك ديير، دافيز؛ هويبيرج، ندومبيلي، لاميلا، لوكاس، سون هيونج مين، هاري كين.

وحقق مانشستر سيتي فوزه رقم 15 على التوالي في كل المسابقات، على حساب سوانزي سيتي، الأربعاء الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق في الدوري الممتاز.

ويتصدر سيتي الترتيب (50 نقطة) متقدما بـ 5 نقاط أمام مانشستر يونايتد، ويأمل في مواصلة الانتصارات أمام توتنهام، الذي لعب شوطين إضافيين قبل أن يخسر أمام إيفرتون 4-5 في مباراة مثيرة بكأس الاتحاد الإنجليزي.
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