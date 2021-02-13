مانشستر سيتي ضد توتنهام.. تشكيل الفريقين قبل انطلاق المباراة

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره توتنهام هوتسبير اليوم، السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع 24، من الدوري الإنجليزي.





وجاء تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون؛ كاسينلو، ستونز، لابورت، زينتشينكو؛ رودريجو، جوندوجان، برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، فيل فودين، جابرييل جيسوس.





وتكون تشكيل توتنهام من: هوجو لوريس؛ تنجانجا، سانشيز، اريك ديير، دافيز؛ هويبيرج، ندومبيلي، لاميلا، لوكاس، سون هيونج مين، هاري كين.