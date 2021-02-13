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فن

إطلالة بالأسود والضفيرة.. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 07:40 م
هدي المفتي
هدي المفتي
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محمد بدران
شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها صورة جديدة لها،  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتي في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية جاكت جلد اسود باللون الأسود وتسريحة شعر ضفيرة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.


وشاركت هدى المفتى  فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام.


مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎


يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.


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