بلاش توترني.. بيومى فؤاد يكشف سبب تعرضه لـ السبّ من عادل إمام





كشف الفنان بيومى فؤاد عن دور ضيف الشرف الذى ظهر فيه مع الزعيم عادل أمام بمسلسل عوالم خفية.وقال فؤاد خلال حواره على قناة "النهار"، إنه شارك مع الزعيم كضيف شرف وذهب للتصوير دون معرفه الدور الذى سيؤديه، معقبا:" مكنتش حافظ السيناريو كمان".وتابع الفنان بيومي فؤاد قائلا:"كنت قاعد قدام الاستاذ عادل إمام فقالى طبعا أنت مش فاضيلنا، فمبصتش، راح قالى انا بكلمك وشتمنى، فقلت ليه ممكن حضرتك بلاش توترنى لو سمحت وقعدنا نضحك".وختم بيومى فؤاد حديثه عن الفنان عادل إمام قائلا:" الاستاذ عظيم".https://www.facebook.com/watch/?v=932942737109813