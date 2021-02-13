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الإخوان تزيف الحقائق..جميل عفيفي: صندوق مصر السيادي يستهدف تطوير وتنمية الاقتصاد

السبت 13/فبراير/2021 - 08:07 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تزيف الأخبار من خلال قنواتها، معقبا: يحاولون نشر الفتنة داخل الشعب المصري وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة وسط الشعب المصري.

واسترسل: جماعة الإخوان تنشر الأكاذيب منذ سنوات، منوها إلى أنه بمجرد وجود تطوير داخل الوطن يقومون بنشر الأكاذيب من أجل هدم الاستقرار والثقة بين المواطنين والرئاسة.

وأكمل "عفيفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الإخوان دائما ما يصدرون للمواطنين أن كل ما تقوم به الدول حاليا يأتي من أجل سياسيات خاصة بها وليس من أجل المواطنين وتطويرهم.

 وفيما يخص صندوق مصر السيادي، أوضح أن هذه الصناديق تتواجد في كل دول العالم و تهدف للدخول والتعاون مع الصناديق الاستثمارية من أجل تطوير الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية كبيرة للبلاد، منوها بأن صندوق مصر السيادي يهدف دائما وأبدا إلى تنمية الاقتصاد.
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