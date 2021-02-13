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برلمان

مقترح برلماني بإنشاء منصة إلكترونية للتدريب على انتخابات المحليات برعاية مجلس النواب

السبت 13/فبراير/2021 - 09:12 م
النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
تقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بطلب إقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان ، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية للتدريب على انتخابات المحليات للشباب والمرأة، برعاية وإدارة مجلس النواب المصري. 

وأضافت "الجزار"، فى بيان لها، أن المقترح يهدف إلى تدريب المواطنين الراغبين في خوض الانتخابات المحلية على اتساع أعدادهم، والتي تصل للآلاف، ولضمان عدم انتقال المواطنين من محافظاتهم إلى محل التدريب في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الطلب مرفق بمذكرة لشرح الاقتراح، مطالبة بإحالته إلي لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة المختصة لدراسته والتي بدورها تقوم بالطلب من رئيس المجلس لإحالته إلى الوزرات المعنية أو الجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه علي المجلس.

واشارت النائبة في اقتراحها إلى أن أحد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، وهو محمد القاضي، قام بالفعل بإنشاء منصة إليكترونية للتدريب علي انتخابات المحليات حيث تعمل هذه المنصة على إطلاق العديد من البرامج التدريبية ذات العلاقة بالإدارة المحلية، والتي يمكن استخدامها لتدريب المواطنين الراغبين في خوض الانتخابات المحلية على اتساع أعدادهم والتي تصل للآلاف وضمان عدم إنتقال المواطنين من محافظاتهم الى محل التدريب في ظل جائحة الكورونا.

وأشارت إلى أن هذه المنصة تضمن استيفاء الشروط المطلوبة في المواطنين الراغبين في خوض الانتخابات المحلية من خلال وضع معايير معينة للتسجيل عليها، فضلا عن أنه يمكن استخدامها فيما بعد كأسلوب دائم ومستمر لتدريب القيادات المحلية وتنمية مهاراتهم من خلال خوضهم لمستويات متتالية من الدورات التدريبية والتي تترافق مع ترقيهم في السلم الوظيفى المحلى.
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