الأعداد تقل.. الحكومة تزف بشرى بشأن إصابات كورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في تكوين احتياطٍ استراتيجي يصل لمليون لتر من الأكسجين المسال.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مليون لتر احتياطٍ في حالة حدوث أي نقص، لكن إذا استمرت الأمور علي ما هي عليه لن يحدث نقص في الاكسجين حيث إن الكميات التي تضخ للمستشفيات كافية، لأن أعداد الإصابات تقل".





وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مصير الدراسة حال ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا مجددا، معقبا: "إذا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أي فترة سوف يكون هناك تقييم للوضع ولن نتردد عن اتخاذ القرارات المناسبة".



