من له جمهور من حقه يقول.. محمد ثروت يوضح رأيه في "المهرجانات"

أكد الفنان محمد ثروت، أن الجمهور يدافع دائما عن الفن الحقيقى، وأنه يفعل ما عليه ويقدم الفن الراقى، والجمهور هو من يقيم.





وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم، أن نسب المشاهدات الكبيرة التى حققها كليب "يا مستعجل فراقي" الجمهور هو من حققها، وفيما يتعلق بأغانى المهرجانات: "لا يمكننى أن أحجر على أحد وأقول له غنى أو متغنيش، كل واحد طالما له جمهور من حقه يقول".





قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف جميع القنوات التي تُبث عبر موقع يوتيوب وتعرض بالصوت أو الصورة أغاني المهرجانات، وذلك بعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرها بالرأي القانوني فيها.



