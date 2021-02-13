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من له جمهور من حقه يقول.. محمد ثروت يوضح رأيه في "المهرجانات"

السبت 13/فبراير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد الفنان محمد ثروت، أن الجمهور يدافع دائما عن الفن الحقيقى، وأنه يفعل ما عليه ويقدم الفن الراقى، والجمهور هو من يقيم.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم، أن نسب المشاهدات الكبيرة التى حققها كليب "يا مستعجل فراقي" الجمهور هو من حققها، وفيما يتعلق بأغانى المهرجانات: "لا يمكننى أن أحجر على أحد وأقول له غنى أو متغنيش، كل واحد طالما له جمهور من حقه يقول".

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف جميع القنوات التي تُبث عبر موقع يوتيوب وتعرض بالصوت أو الصورة أغاني المهرجانات، وذلك بعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرها بالرأي القانوني فيها.

ذكرت الدعوى أن اغاني المهرجانات تتضمن من الألفاظ والعبارات ما يعد خروجا على العرف والقيم المجتمعية، كما أنها لا تعتبر لونا راقيا من الوان الفن الغنائي الذي يطرب المسامع ويحسن الذوق العام.
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