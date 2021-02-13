الكل هيستفيد | أحمد موسى يشكر الداخلية والعدل بسبب مبادرة إحلال السيارات

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية والشكر لوزارتي العدل والداخلية الممثلين في الشهر العقاري والمرور لتسهيل المهام للراغبين في إحلال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة بشأت تسهيل الإجراءات والتراخيص.





وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هذه المبادرة بمثابة هدية من الرئيس السيسي للمواطنين المصريين خاصة السائقين، لان السيارات تعمل بالغاز، وهناك فرق كبير بين القديم والجديد وهذا يعود بالفائدة على المواطن.





وأوضح أحمد موسى، أن ما يحدث في مصر الآن شئ رائع يمثل فخر لكل المصريين، لافتا إلى أن الجميع يستفيد من هذه المبادرات الرئاسية، خاصة أن المبادرة تشجع مشاركة جميع وزارات ومؤسسات الدولة.