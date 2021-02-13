مميتة.. أستاذ بعلوم الإسكندرية تحذر من انتشار أسماك سامة في الأسواق

أكدت الدكتور أماني عثمان، استاذ بيولوجيا الأسماك والمصائد قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، أن هناك انتشارا للأسماك السامة بشكل كبير، حيث إن سمكة العقرب تمتلك شوكة ترد على من يهاجمها من خلال سم بها، موضحة أن تعرضها لحرارة معينة بعد تسويتها يجعلها غير سامة.





وأضافت "عثمان"، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن سمكة الأرنب سامة جدًا وتقتل 100 شخص في آن واحد، ويتم اصطيادها وبيعها على أنها سمكة عادية، موضحة أن السم يتوزع على عضلات السمكة، وهي تُصيب المواطن بالشعور بالدوران والوفاة مباشرة.





وتابع: "يلجا بعض المواطنين لهذه الأسماك لسعرها المنخفض"، مؤكدا أن البحر الأحمر يمتلئ بالأسماك السامة لدرجة الملوحة وحرارة المياة كسمكة البالون، وسم السمكة يتركز في المخ.



