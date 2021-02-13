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سيارات

العناية الإلهية تنقذ رجلاً من تحت عجلة سيارة نقل محملة بالبنزين

السبت 13/فبراير/2021 - 11:56 م
صدى البلد
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أماني نوار
عرض موقع LIVE LEAK المعني بالفيديوهات مقطع فيديو لرجل أنقذته العناية الإلهية رجل من تحت سيارة نقل محملة بالبنزين.

وفي الفيديو المنشور ظهر رجل يقود سكوتر وعند اصطدامه بالمطب في الشارع ولكنه عند سقوطه على الأرض تعرض للدهس تحت عجلات السيارة المحملة بالبنزين، ولكن العناية الإلهية أنقذت الرجل من تحت العجلات ولم يصب بأي أذى.

وتبين من الفيديو المنشور أن الفيديو تم التقاطه بواسطة الكاميرات في أحد المقاطعات بالهند، ولكن لم تظهر أي معلومات أخرى عن الرجل غير أنه تمكن من ركوب الاسكوتر مرة أخرى.

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