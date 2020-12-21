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سيارات

تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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محسن مجدى
تعتبر الدراجات النارية من افضل وسائل الانتقال والتي يستخدمها عدد كبير من الأشخاص حول العالم نظرا لسرعتها وخفة حركتها .

و بعد ان كانت احدى وسائل الترفيه الفردية لدى الأشخاص، أصبحت الان من اهم وسائل المواصلات ، بسبب سهولتها وانخفاض تكلفتها حتى من ناحية استهلاك الوقود و توفيرا للوقت في الازدحام .

و يستعرض موقع " صدى البلد " الإخباري اليوم اخر و احدث أسعار سكوتر فيدال2 sym  المنتشر بشكل ملحوظ في مصر . 

ومن حيث التصميم ، يتميز هذا الطراز بخطوطه الرياضية التي تحقق الشكل النحيف ، مع مصابيح أمامية مزدوجة متعددة المحدبة ومصابيح LED للوضع ومجموعة LED خلفية .

و يبلغ طوله الإجمالي 115 سم وعرضه من العجلة الخلفية للعجلة الامامية 185 سم ، وهو مزود بمحرك واحد سلندر 150 سي سي تبريد هواء بنظام البنزين كاربيراتير  بقوة 9 حصان / 8000 دورة في الدقيقة وعزم الدوران يصل إلى 10.7 نيوتن متر / 6500 دورة في الدقيقة .

كما يتوفر منها ستة الوان مختلفة وهما الأسود والبنى والازرق والاحمر وأيضا الأبيض و الفضي، ومزود بتانك بنزين بسعة 6 لتر، اما الفرامل الخلفية فهى من نوع الكابل والامامية من نوع الباكم، وتحتوى على مساعد واحد فقط اسفل المقعد الخلفي، وتصل سرعته القصوى الى 100كم/س .

ويأتي سعر الاسكوتر sym فيدل 2 150 سي سي في الأسواق المصرية ما بين 21450 جنية الى 21600 جنية مصري .
تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر
تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر
تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر
تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر
تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر
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