تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر

تعتبر الدراجات النارية من افضل وسائل الانتقال والتي يستخدمها عدد كبير من الأشخاص حول العالم نظرا لسرعتها وخفة حركتها .





و بعد ان كانت احدى وسائل الترفيه الفردية لدى الأشخاص، أصبحت الان من اهم وسائل المواصلات ، بسبب سهولتها وانخفاض تكلفتها حتى من ناحية استهلاك الوقود و توفيرا للوقت في الازدحام .





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ومن حيث التصميم ، يتميز هذا الطراز بخطوطه الرياضية التي تحقق الشكل النحيف ، مع مصابيح أمامية مزدوجة متعددة المحدبة ومصابيح LED للوضع ومجموعة LED خلفية .





و يبلغ طوله الإجمالي 115 سم وعرضه من العجلة الخلفية للعجلة الامامية 185 سم ، وهو مزود بمحرك واحد سلندر 150 سي سي تبريد هواء بنظام البنزين كاربيراتير بقوة 9 حصان / 8000 دورة في الدقيقة وعزم الدوران يصل إلى 10.7 نيوتن متر / 6500 دورة في الدقيقة .





كما يتوفر منها ستة الوان مختلفة وهما الأسود والبنى والازرق والاحمر وأيضا الأبيض و الفضي، ومزود بتانك بنزين بسعة 6 لتر، اما الفرامل الخلفية فهى من نوع الكابل والامامية من نوع الباكم، وتحتوى على مساعد واحد فقط اسفل المقعد الخلفي، وتصل سرعته القصوى الى 100كم/س .



