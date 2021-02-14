ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس شخصين لسرقتهما مجوهرات وأموالا من شقة في الشروق

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بالشروق.

وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من مباحث قسم شرطة الشروق يفيد بأن سيدة مقيمة بالمنطقة، قررت أنها اكتشفت سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة سكنها، عقب عودتها لمسكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

على الفور تم توجيه رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وتبين من الفحص سلامة جميع منافذ الشقة وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين - مقيمين بدائرة القسم، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التسلق) وأقر أحدهما بأنه نظرًا لاعتياد المجنى عليها الاستعانة به لتوصيلها باستخدام السيارة، عقد العزم على سرقتها، وعقب ذلك استعان  بالآخر لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق واستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار، وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.

وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليها  تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقريرمفصل عن ذلك.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: عمليات تطوير القاهرة بمثابة تدخل جراحي

الصحة: تسجيل 600 إصابة جديدة بـ كورونا .. و36 وفاة

ننشر موعد مؤتمر إعلان قرارات وزير التعليم الجديدة بشأن الدراسة والامتحانات

أمير توفيق يكشف حقيقة عرض بروسيا دورتموند لضم محمد هاني

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مان سيتي

سيد عبد الحفيظ: لم نعاقب كهربا والشحات لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة