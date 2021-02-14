حبس شخصين لسرقتهما مجوهرات وأموالا من شقة في الشروق

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بالشروق.





وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من مباحث قسم شرطة الشروق يفيد بأن سيدة مقيمة بالمنطقة، قررت أنها اكتشفت سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة سكنها، عقب عودتها لمسكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.





على الفور تم توجيه رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وتبين من الفحص سلامة جميع منافذ الشقة وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين - مقيمين بدائرة القسم، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما.





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التسلق) وأقر أحدهما بأنه نظرًا لاعتياد المجنى عليها الاستعانة به لتوصيلها باستخدام السيارة، عقد العزم على سرقتها، وعقب ذلك استعان بالآخر لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق واستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار، وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.





وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.





باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



