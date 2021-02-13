حكاية من الخيال .. شاب مصري يعود إلى أهله بعد غياب 21 عاما ..فيديو

كشفت منى عبد القادر والدة الشاب العائد بعد 21 سنة من غيابه تفاصيل اختفائه .





عبد القادر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى" ، ابني اختفى منذ 21 عام وما حدث هو أنني ذهبت ل بيع الخضار في السوق و مع جدته وباقي اخوته وبعدها ذهب اخوته الى المدرسة وتركوه مع جدتة وعند عودتهم لم يجدوه . وأضافت منىاختفىأننيتركتهجدتهاخوتهاخوتهالىوتركوهعودتهميجدوه





وأوضحت منى عبد القادر ، ظللنا 15 عام نبحث عنه حتى هبطت عزيمتنا من كثرة البحث عنه ووالده قالي الي اني استودعته لدي " الله" ولكنني لم انساه يوما وكنت دائما ادعوا بعودته .



