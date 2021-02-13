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توك شو

حكاية من الخيال .. شاب مصري يعود إلى أهله بعد غياب 21 عاما ..فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 11:03 م
الشاب
الشاب
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إبراهيم القادري
كشفت منى عبد القادر والدة الشاب العائد بعد 21 سنة من غيابه تفاصيل اختفائه .

وأضافت منى عبد القادر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى" ، ابني اختفى منذ 21 عام وما حدث هو أنني ذهبت لبيع الخضار في السوق و تركته مع جدته وباقي اخوته وبعدها ذهب اخوته الى المدرسة وتركوه مع جدتة وعند عودتهم لم يجدوه .

وأوضحت منى عبد القادر ، ظللنا 15 عام نبحث عنه حتى هبطت عزيمتنا من كثرة البحث عنه ووالده قالي الي اني استودعته لدي " الله" ولكنني لم انساه يوما وكنت دائما ادعوا بعودته .

وتابعت ، عمت الشاب كانت في القاهرة وكانت عائدة عن طريق القطار وقابلت امرأة بالصدفة وقصت لها انها وجدت طفل وهو لديه 3 سنوات وهو يقيم لديها ومن هنا توصلنا الية عن طريق الصدفة مؤكدة عندما رأيته في أول دقيقة قلبي قالي ده إبني. 
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