حكاية من الخيال .. شاب مصري يعود إلى أهله بعد غياب 21 عاما ..فيديو

كشفت منى عبد القادر والدة الشاب العائد بعد 21 سنة من غيابه تفاصيل اختفائه .
وأضافت منى عبد القادر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى" ، ابني اختفى منذ 21 عام وما حدث هو أنني ذهبت لبيع الخضار في السوق و تركته مع جدته وباقي اخوته وبعدها ذهب اخوته الى المدرسة وتركوه مع جدتة وعند عودتهم لم يجدوه .
وأوضحت منى عبد القادر ، ظللنا 15 عام نبحث عنه حتى هبطت عزيمتنا من كثرة البحث عنه ووالده قالي الي اني استودعته لدي " الله" ولكنني لم انساه يوما وكنت دائما ادعوا بعودته .
وتابعت ، عمت الشاب كانت في القاهرة وكانت عائدة عن طريق القطار وقابلت امرأة بالصدفة وقصت لها انها وجدت طفل وهو لديه 3 سنوات وهو يقيم لديها ومن هنا توصلنا الية عن طريق الصدفة مؤكدة عندما رأيته في أول دقيقة قلبي قالي ده إبني.