آثار أسوان: أجرينا أعمال النظافة والصيانة لأهم التماثيل الموجودة بالمحافظة.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن أعمال الحملة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار، لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين العامة بجميع المحافظات المصرية، بدأت اليوم فى محافظة أسوان.





وأضاف "سعيد" خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحملة تأتى في إطار حرص الوزارة لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضاري لميادين مصر.





وأوضح أن فريق عمل متخصص من ترميم آثار أسوان والنوبة قام بإجراء أعمال النظافة والصيانة لأهم التماثيل الموجودة بميادين وشوارع مدينة أسوان، ومنها تمثال الأديب عباس محمود العقاد، وتمثال الطبيب العالمي الدكتور مجدى يعقوب.



