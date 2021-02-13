جريمة.. حماية المستهلك: مليون جنيه عقوبة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"

أكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العبارة المنتشرة على أبواب المحال التجارية "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" جريمة كبيرة وعقوبتها مليون جنيه.





وأضاف "حسام الدين"، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك خطا لعمل الجهاز من خلال مراقبة الأسواق يكون من خلال خطة واضحة باستهداف مناطق وبعض المنتجات تمثل 40% من عمل الجهاز، مؤكدًا أن 60% من عمل الجهاز يكون عن طريق حملات بالتنسيق مع بعض الوزارات.



