سعد سمير: دفاع الأهلي في أمان مع أيمن أشرف وبدر بانون

أكد سعد سمير مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يسعى لمواصلة نغمة الانتصارات وحصد البطولات والإنجازات خلال الفترة المقبلة مع القلعة الحمراء.





وكان الأهلي قد نجح في الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر 2021، على حساب بالميراس البرازيلي.





وقال سمير في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "خط دفاع الأهلي يمر بأفضل فترة بالأخص أيمن أشرف وبدر بانون وعندما يشارك ياسر إبراهيم يؤدي بشكل جيد".





وأضاف: "هذا بجانب عودتي من الإصابة ووجود رامي ربيعة.. خط دفاع الأهلي يمتلك عناصر كثيرة".





وأردف: "جددت عقدي مع الأهلي لمدة 3 سنوات، ومستمر لنهاية عقدي ولا أفكر في الخروج للإعارة أو أي شيء، سوى عودتي للمشاركة".





واختتم سعد سمير: "أنتظر الفرصة لكي أشارك، أنا من قادة الفريق وأحمل على عاتقي دور كبير داخل الملعب وخارجه لحصد كل الألقاب.