علامات الإصابة بالسكر، السكري هو مرض مزمن يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى، لكن الخبر السار هو أنه يمكن إدارة الحالة عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة وتناول الأدوية بانتظام.





زعم بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أيضًا أن حالتهم تحسنت عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة.





يمكن أن يؤثر مرض السكري على أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الجلد، عندما يؤثر مرض السكري على بشرتك، فهذا دليل على أنك مصاب بداء السكري غير المشخص أو أن علاجك الحالي بحاجة إلى تعديل.





فيما يلي 6 تغييرات جلدية تشير إلى أنك بحاجة إلى فحص نسبة السكر في الدم.

1- بقع صفراء أو حمراء أو بنية اللون على الجلد.

تسمى حالة الجلد النخرية الشحمية وتبدأ على شكل نتوء صلب يشبه البثور، مع تقدمه ، تتحول هذه النتوءات إلى بقع من الجلد الصلب والمتورم، يمكن أن تكون البقع حمراء أو صفراء أو بنية اللون.

يبدو الجلد المحيط بالرقعة لامعًا ويمكنك رؤية الأوعية الدموية ويمكن أن تشعر بالحكة والألم.

2- بقع جلدية داكنة

بقعة داكنة أو شريط من الجلد المخملي إذا شوهد على رقبتك. يمكن أن يشير الإبط أو الفخذ أو أي مكان آخر إلى أن لديك الكثير من الأنسولين في دمك، هذه البقع هي علامة على مقدمات السكري، الاسم الطبي لهذه الحالة هو nigricans الأقنثة.

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3- البثور

على الرغم من أنه ليس شائعًا جدًا ، في بعض الحالات، إلا أن يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري رؤية ظهور بثور على جلدهم، قد ترى بثورًا كبيرة أو مجموعة من البثور أو كليهما، تظهر هذه البثور عادة على اليد والقدمين والساقين والساعدين وتبدو مثل البثور التي تظهر بعد الحروق الخطيرة.

4- الجروح الصعبة

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترة طويلة إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، يمكن لضعف الدورة الدموية والأعصاب التالفة أن تجعل من الصعب على جسمك التئام الجروح، هذا ينطبق بشكل خاص على القدمين، تسمى هذه الجروح المفتوحة بقرح السكري.

5- جفاف الجلد

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من جفاف وحكة في الجلد، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية الناجم عن مرض السكري إلى جفاف وحكة الجلد.

6- بقع صفراء حول العين

يمكن أن تتسبب المستويات العالية من الدهون في الدم في ظهور بقع صفراء متقشرة على وحول العينين، يمكن أن يكون أيضًا علامة على أن لديك مرض السكري غير المنضبط، وتلك الحالة تسمى xanthelasma.

متى تظهر أعراض السكر

ووفقا لما نشره موقع mediacl news today، فإن السكر من الأمراض المزمنة التي تحدث؛ عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

وكشف الموقع عن أعراض مرض السكر، وهي:

- كثرة التبول في أوقات متقاربة

- الشعور بالجوع الشديد

- زيادة العطش وشرب المياه باستمرار

- فقدان الوزن غير المبرر

- التعب والإرهاق الشديد بالأخص عند بذل أى مجهود حتى لو بسيط

- ظهور القرح بطيئة الشفاء والالتهابات المتكررة كالالتهابات الجلدية

أعراض مرض السكر للانثى

ونستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Facty” أبرز أعراض السكر الابتدائي التي يجب أن تنتبه لها و تتجنبها.

1. ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي

عادة ما يكون لدى الشخص المصاب بمرض السكري مستويات سكر في الدم أعلى من المعتاد، ووفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA)، تتراوح هذه المستويات في المتوسط ​​من 100 إلى 125 مجم/ديسيلتر، يدعي بعض الخبراء أن مستويات السكر في الدم التي تقل عن 100 مجم/ديسيلتر قد تشير أيضًا إلى الإصابة بمقدمات السكري، كما يلعب الوزن والوراثة دورًا في احتمالية الإصابة بمرض السكري، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين لديهم تاريخ عائلي مع مرض السكري التفكير في إجراء اختبارات منتظمة.

2. الإرهاق المنتظم

الأشخاص الذين يشعرون بالإرهاق بانتظام قد يعتبرون هذا أمرًا طبيعيًا، خاصة إذا كانوا يعيشون حياة نشطة وعملية، لكن الإرهاق المرتبط بحالة ما قبل السكري مختلف تمامًا، فالأشخاص المشغولون يتعبون بشكل طبيعي بسبب النشاط البدني، من ناحية أخرى يشعر الشخص المصاب بالسكري بالتعب دون مجهود بدني، فحتى عندما يكون مرتاحًا جيدًا، يستمر في الشعور بالتعب، فقد يشعر مرضى ما قبل السكري بالتعب بشكل خاص بعد الوجبات، فيعد هذا مرتبط بمرض السكري.

3. بطء التئام الجروح

يشفي جسم الإنسان بشكل طبيعي ويشكل بشرة نضرة فوق الجروح، ولكن سيجد الشخص المصاب بمرض السكري أن جروحه لا تلتئم بأسرع ما كانت عليه من قبل، وهذا أكثر شيوعًا في مرض السكري منه في مرحلة ما قبل السكري، على الرغم من أن مرضى ما قبل السكري قد يعانون من بطء التئام الجروح أيضًا.

4. تقلبات مزاجية لا يمكن تفسيرها

تساهم مستويات الجلوكوز الصحية في الجسم في تحسين الصحة العقلية والجسدية، فيمكن أن تسبب مقدمات السكري أحيانًا تغيرات في المزاج، بما في ذلك الاكتئاب، ومع ذلك فإن التقلبات المزاجية هي أعراض شائعة للعديد من الحالات المختلفة، بالإضافة إلى تغيرات الحياة الطبيعية، وعلى هذا النحو قد لا يتم ملاحظة هذه الأعراض ولا تشير بالضرورة إلى مقدمات السكري ما لم يتم ملاحظتها بالاقتران مع علامات أخرى ذات صلة.

5. مشاكل في الرؤية

قد يبدأ الشخص المصاب بمقدمات السكري بملاحظة مشاكل في الرؤية، مثل ضبابية الرؤية أو ضعف الرؤية الليلية، من الطبيعي أن يتغير البصر عندما يكبر الناس، لذلك غالبًا ما يرتبط هذا العرض بمرض السكري بعد التشخيص، ومع ذلك من المهم إبلاغ الطبيب بأي تغييرات في الرؤية لتلقي العلاج المناسب.

6. زيادات غير متوقعة في الوزن

زيادة مستويات السكر في الدم لها علاقة مباشرة بدهون الجسم، عندما يبدأ الفرد في اكتساب الوزن دون الإفراط في تناول الطعام أو بدون سبب واضح، فمن الممكن أن يكون اللوم على السكر الابتدائي فحتى تقليل السعرات الحرارية وممارسة الرياضة أكثر قد لا يساعد إذا كان هذا هو السبب، كما أن فقدان هذا الوزن أمر صعب ويتطلب التدخل الطبي في بعض الحالات.

7. كثرة التبول

التبول كل بضع ساعات وحتى أربع مرات في اليوم أمر طبيعي، ومع ذلك قد يشعر الشخص المصاب بمقدمات السكري بالحاجة إلى الذهاب للحمام بشكل متكرر، وفي حين أن الأشخاص الذين يشربون الشاي والقهوة بانتظام قد يتبولون كثيرًا، فإن ذلك هو نتيجة استهلاك الكثير من الكافيين، لكن عند غياب هذا المنبه، قد يشير التبول المتكرر إلى مرحلة ما قبل السكري.

8. مشاكل الهضم

تغير حالة ما قبل السكري من طريقة عمل الجهاز الهضمي ويمكن أن تؤدي إلى آلام في المعدة وعسر الهضم والشعور بحرقان المعدة في الليل، يشعر بعض الناس بالانتفاخ ويعانون من نوبات من الإسهال أو حتى الإمساك، إذا كانت مشاكل الهضم مستمرة أو لا يمكن تفسيرها من خلال عادات الأكل أو غيرها من الحالات، فمن الأفضل طلب رأي طبي وإجراء تقييم لمرض السكري من قبل الطبيب.

اكتشاف مرض السكر بدون تحليل

يمكنك اكتشاف السكر بدون تحليل عند ظهور الأعراض وهى العطش الشديد جفاف الجلد حكة الجلد كثرة التبول وخاصة فى الليل الخمول والإجهاد بدون مجهود وخز فى الأطراف، الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وزيادة الجوع، كل هذه العلامات والأعراض تخبرك بأنك تعاني من السكر وتلزمك بالعمل التحليل للتأكد واستشارة الطبيب.



أعراض السكري عند الشباب

اعراض السكرى المبكرة وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد "

1. زيادة العطش والتبول

يعد زيادة العطش (عطاش) وكثرة التبول (بوال) أكثر أعراض مرض السكري شيوعًا فعندما تكون مصابًا بداء السكري ، لا تستطيع الكلى امتصاص كل السكر الزائد، بدلًا من ذلك ، ينتهي به الأمر في البول ، حيث يأخذ سوائل من أنسجتك. هذا يجعلك تتبول أكثر ويجعلك تشعر بالجفاف. لإرواء عطشك ، تبدأ في شرب المزيد ، مما يؤدي إلى كثرة التبول.

الشخص العادي يتبول 6-7 مرات في اليوم إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ولم يتغير عدد فترات الراحة في الحمام.

2. زيادة الجوع

الجوع المفرط (كثرة الأكل) ، مع زيادة العطش والتبول، يشكلان العلامات الثلاث الرئيسية لمرض السكري، إذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية (أو أي أنسولين) أو إذا لم يستجيب له بالطريقة العادية ، فلن يتمكن من تحويل الطعام إلى الجلوكوز الذي تستخدمه الخلايا للحصول على الطاقة. وهذا يسبب زيادة الجوع التي لا تزول بعد الأكل. في الواقع ، الأكل فقط يجعل نسبة السكر في الدم أعلى.

إذا واصلت تناول الطعام ولكن استمر جوعك ، فقد تحتاج إلى استشارة طبيبك ، حتى لو بدا أنك لا تعاني من أي أعراض أخرى لمرض السكري.

3. التعب

ومن العلامات الشائعة الأخرى لمرض السكري الشعور بالتعب المستمر فعندما تكون مصابًا بمرض السكري ، تشعر بالتعب والنعاس طوال الوقت لنفس السبب الذي يجعلك تشعر دائمًا بالجوع: لا تحتوي خلاياك على الجلوكوز الكافي لاستخدامه في الطاقة كما يساهم الجفاف الناجم عن كثرة التبول في الشعور بالإرهاق.

يمكن أن يكون التعب من أعراض العديد من الحالات الأخرى ، وبعضها ليس طبيًا (نظام غذائي غني بالكربوهيدرات ، والكثير من الكافيين ، والشيخوخة). ولكن عندما يقترن بأعراض أخرى من هذه القائمة ، يمكن أن يكون علامة على مرض السكري.

4. عدم وضوح الرؤية

عندما لا تكون الرؤية غير الواضحة علامة على مشكلة أكثر خطورة في العين ، فقد تكون علامة مبكرة على الإصابة بمرض السكري يحدث ذلك بسبب تحول السوائل ، مما يجعل عدسة عينك تنتفخ وتغير شكلها. يؤثر هذا على قدرتك على التركيز ، وتبدأ الأشياء في الظهور مشوشة أو مشوشة.

عادة ما تكون هذه التغييرات في العين قابلة للانعكاس ، ويجب أن تعود بصرك إلى طبيعته حيث تستقر مستويات السكر في الدم مع العلاج. ومع ذلك ، إذا تُرك مرض السكري دون علاج ، يمكن أن تتطور هذه التغييرات وتؤدي إلى العمى.

5. فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن غير المبرر يعني فقدان الكثير من الوزن دون مساعدة اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة نظرًا لأن جسمك لا يمكنه استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة عند الإصابة بمرض السكري ، فإنه يبدأ في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة بدلًا من ذلك ، مما يؤدي إلى انخفاض وزنك، يساهم الجفاف أيضًا في فقدان الوزن المفاجئ لأن جسمك يستخدم جميع السوائل المتاحة لإنتاج البول.

يعد فقدان الوزن غير المتوقع علامة مبكرة شائعة لمرض السكري من النوع 1 ، ولكنه قد يؤثر أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

6. حكة في الجلد

كما ذكرنا أعلاه ، عندما يتم إفراز السكر الزائد في البول ، فإنه يأخذ سوائل من أنسجتك الأخرى ، بما في ذلك جلدك (أكبر عضو في جسمك!). يمكن أن تجعلك البشرة الجافة تشعر بالحكة ، ويمكن أن يؤدي خدش تلك البقع الجافة إلى تكسير الجلد وحتى العدوى. سبب آخر لحكة الجلد هو عدوى الخميرة ، وهي شائعة إلى حد ما لدى مرضى السكري.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فتعرّف على بعض النصائح الأساسية للعناية بالبشرة للحفاظ على صحة بشرتك.

7. بطء الشفاء

غالبًا ما تكون الجروح والجروح التي تلتئم ببطء شديد من أعراض مرض السكري. لا يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة الالتهاب في الجروح والقروح فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية ، مما يجعل من الصعب على الدم الوصول وإصلاح المناطق المتضررة من الجلد. يتعلق هذا بشكل خاص بالقدمين ، وليس من غير المألوف أن يصاب مرضى السكري بتقرحات في القدم قد تؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة.

إذا لاحظت أن جروحك تستغرق وقتًا أطول للشفاء من ذي قبل ، فتأكد من ذكرها لطبيبك.

8. بقع داكنة من الجلد

حالة جلدية تظهر نفسها في بقع داكنة من الجلد ذات ملمس مخملي ، تظهر هذه البقع عادة في المناطق التي بها تجاعيد أو طيات الجلد: على الرقبة ، في الإبط ، في الفخذ ، داخل المرفقين ، خلف الركبتين ، وعلى مفاصل الأصابع.

في حين أن هذه الحالة يمكن أن تؤثر على الأشخاص الأصحاء ، إلا أنها علامة شائعة على الإصابة بمقدمات السكري أو مرض السكري ويجب أن يفحصها طبيبك.

9. خدر أو وخز اليدين أو القدمين

يعد التنميل أو الوخز أو الألم في اليدين أو القدمين (أو أصابع اليدين أو القدمين) علامة أخرى شائعة لمرض السكري. كما ذكرنا سابقًا ، يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى ضعف الدورة الدموية ، وهذا بدوره يؤدي إلى تلف الأعصاب، اليدين والقدمين ، هما أبعد جزء من القلب ، تعاني أولًا.

كما هو الحال مع العديد من الأعراض الأخرى في هذه القائمة ، سيساعدك الحفاظ على نسبة السكر في الدم لديك بشكل كبير ، ويجب أن تتحسن الدورة الدموية .

مرض السكري هو مرض مزمن يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة إذا تُرك دون علاج، كلما تم تشخيصه مبكرًا ، كان من الأسهل إدارته وطالت حياتك، إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، وخاصة العديد منها مجتمعة ، فحدد موعدًا مع طبيبك في أقرب وقت ممكن.

أعراض هبوط السكر

كشف موقع mayoclinic، أن عندما يعاني الشخص من نقص سكر الدم ، قد يشعر ببعض الأعراض وكان أبرزها عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها، إعياء، جلد شاحب، اهتزاز، القلق، التعرق، جوع، التهيج، وخز أو خدر في الشفتين أو اللسان أو الخد

مع تفاقم حالة نقص السكر في الدم ، يمكن أن تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

ارتباك أو سلوك غير طبيعي أو كليهما ، مثل عدم القدرة على إكمال المهام الروتينية، اضطرابات بصرية ، مثل عدم وضوح الرؤية، النوبات، فقدان الوعي.

أعراض هبوط السكر المفاجئ

يمكن أن تظهر أعراض انخفاض السكر في الدم فجأة و هناك بعض الأعراض مثل رؤية ضبابية، ضربات قلب سريعة، تغيرات مزاجية مفاجئة، عصبية مفاجئة، التعب غير المبرر، جلد شاحب، صداع الراس، جوع، تهتز، دوخة، التعرق، صعوبة النوم، وخز الجلد، مشكلة في التفكير بوضوح أو التركيز، فقدان الوعي ، نوبة ، غيبوبة

يمكن أن ينخفض مستوى السكر في الدم دون أن تلاحظ ذلك و يؤدي ذلك إلي الإغماء أو التعرض لنوبة أو حتى الدخول في غيبوبة، يعتبر الانخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم حالة طبية طارئة وفقا لما نشره موقع healthline.

يجب على الأشخاص المعرضين لخطر انخفاض نسبة السكر في الدم التحدث إلى طبيبهم حول الحصول على وصفة طبية ، لا ينبغي أبدًا إعطاء أي شخص فاقد للوعي أي شيء عن طريق الفم ، فقد يتسبب ذلك في اختناقه.

أعراض ارتفاع السكر

وفي مرض السكري من النوع 1 ، تتأثر قدرة جسمك على إنتاج الأنسولين، حيث يساعد هرمون الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس الجسم على الاستفادة من سكر الدم حيث ينقل السكر من الدم إلى الخلايا لاستخدامه لاحقًا، نتيجة لذلك يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم في الجسم.

من ناحية أخرى في مرض السكري من النوع 2 ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الأنسولين لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

على أي حال، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط وغير المعالج إلى مجموعة من المشاكل الطبية ويتطلب علاجًا طبيًا عاجلًا في كثير من الحالات.

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم أيضًا إلى تلف العين والكلى والقلب.

ارتفاع السكر في الدم هو الحالة التي لا ينتج فيها جسمك كمية كافية من الأنسولين وتكون مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من المعتاد، وتعتبر مستويات السكر في الدم أقل من 140 ملليجرام لكل ديسيلتر طبيعية، ومع ذلك ، إذا كان سكر الدم لديك أعلى من 130 ملليجرام لكل ديسيلتر قبل تناول الوجبة وأكثر من 180 ملليجرام لكل ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام، فإنه يعتبر مستويات عالية بشكل غير طبيعي من السكر في الدم.

تتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:

1- زيادة العطش.

2- كثرة التبول.

3- عدم وضوح الرؤية.

4- الصداع.