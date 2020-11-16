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أستاذ أمراض الباطنة: السكر مرض العصر و15% من المصريين مصابين بالسكر.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:46 ص
صلاح الغزالي حرب،
صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة القا
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إسراء صبري
قال صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة القاهرة، إن مرض السكر بدأ ينتشر بكثافة خلال السنوات الماضية في العالم ومصر، عدة نصائح لمرضى السكري، متابعا: زيادة الوزن وقلة الحركة والعامل الوراثي أهم أسباب الإصابة بالسكر.

وأضاف "الغزالي" خلال مداخلته الهتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أنا بعتبر مرض السكر من الأمراض الخبيثة لأنه لا يوجد له أعراض، ونحن حاليا نعاني من زيادة كبيرة في نسب الإصابة بالسكر.

وتابع: أي شخص لديه مريض بالسكر في أقاربه يضع نفسه في خانة "ما قبل السكر" خاصة لو أقارب من الدرجة الأولى، وشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية والبعد عن الوزن الثقيل والتدخين".

ولفت إلى أن السكر من الأمراض المزمنة ويظل مع الإنسان طوال حياته.مشيرا إلى أن تغيير نمط الحياة قد يساعد في التقليل من مخاطر مرض السكر.

وأكمل: لدينا أكثر من 15% من المصريين مصابين بمرض السكر، معقبا: عدد المصابين بالسكر في مصر غير محدد تماما ولكن لدينا أعداد كبيرة.
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