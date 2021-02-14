رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الطلاب في الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، إلى المذاكرة بشكل أمتع وأسهل للتحضير لامتحانات منتصف العام.
وقال وزير التربية والتعليم خلال منشور وضعه على صفحته على فيس بوك : أنه يمكن لطلاب الصفوف المذكورة الوصول لخطط الدروس ورؤية الصور ومشاهدة الفيديوهات وقراءة النصوص وغيرها من محتوى تفاعلي في مختلف المواد لتسهيل عملية المذاكرة من خلال منصة ذاكر الالكترونية.
وأضاف وزير التربية والتعليم موجها كلامه للطلاب : اكتشف المحتوى التفاعلي من نهضة مصر على المكتبة الإلكترونية ذاكر Study.ekb.eg من خلال موقع بنك المعرفة المصري: https://study.ekb.eg
جدير بالذكر أنه من المقرر أن ينظم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 ، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.