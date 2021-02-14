رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الطلاب في الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، إلى المذاكرة بشكل أمتع وأسهل للتحضير لامتحانات منتصف العام.





وقال وزير التربية والتعليم خلال منشور وضعه على صفحته على فيس بوك : أنه يمكن لطلاب الصفوف المذكورة الوصول لخطط الدروس ورؤية الصور ومشاهدة الفيديوهات وقراءة النصوص وغيرها من محتوى تفاعلي في مختلف المواد لتسهيل عملية المذاكرة من خلال منصة ذاكر الالكترونية.



