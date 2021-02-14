وزير التعليم ينفي صحة الخطة المسربة لمواعيد الامتحانات .. ويؤكد: ده كلام فارغ

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أنباء تسريب خطة عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل إعلانها من جانب وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الخامسة من مساء اليوم الأحد.





وجاءت تفاصيل هذه الخطة الزمنية كالتالي : بالنسبة لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ امتحاناتهم من الاثنين 1 / 3 / 2021 م ، حتى الخميس 11 / 3 / 2021 م ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من السبت 13 / 3/ 2021 ، حتى الخميس 18 / 3 / 2021 م.





وزعم الخبر المتداول أن بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ستكون السبت الموافق 20 / 3/ 2021 م.





ومن جانبه علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر جروب اتحاد معلمين المنيا عبر تطبيق واتس اب ، على هذه المواعيد المعلنة قائلا : هذا كلام فارغ وتزوير بلا أى أساس من المرجعية للاسف!





وعبر الوزير عن استيائه قائلا : أعلننا اننا سنعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات، فلماذا ترويج مثل هذه الشائعات ولماذا لا ننتظر حتى نعرف كم أن هؤلاء كاذبون؟





وأضاف وزير التربية والتعليم : سنقدم الاجابة على كل تساؤلات الرأي العام بشأن الدراسة والامتحانات في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.





ومن المقرر أن ينظم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 ، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.



