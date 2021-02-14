ضباط الكابيتول الأمريكي يصوتون لسحب الثقة من قاداتهم

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن ضباط شرطة الكابيتول الأمريكية أصدروا تصويتا بحجب الثقة عن قادة القوة، بعد أكثر من شهر من اقتحام المبنى من قبل حشد من أنصار دونالد ترامب.





وقالت مصادر "سي إن إن" إن التصويت بدأ بعد ظهر الخميس (بتوقيت واشنطن) واستمر 24 ساعة، وشارك أعضاء النقابة فقط في الاقتراع.





شهدت النتائج تصويتًا بحجب الثقة عن كل عضو من فريق القيادة المكون من سبعة أفراد برئاسة القائم بأعمال الرئيس يوجانادا بيتمان.





وبحسب ما ورد اشتكى ضباط الكابيتول من الإخفاقات الاستخبارية والعملياتية في الفترة التي سبقت خرق المبنى في 6 يناير، وقالوا إنهم لا يثقون في قدرة الرؤساء على منع وقوع المزيد من الحوادث.





وخلفت الاقتحام عشرات الجرحى من الضباط ومقتل واحد. تم تأجيل تصويت النقابة لمدة أسبوع لأنه تزامن في البداية مع خدمة جنازة الضابط المقتول، برايان سيكنيك.





إلى ذلك، تم تبرئة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من التهم الموجهة إليه بالتحريض على أعمال العنف في الكونجرس.





وقالت الشبكة، إن الديمقراطيون بمجلس الشيوخ فشلوا في الحصول على الأصوات اللازمة من الحزب الجمهوري وهي 17 صوتًا على الأقل لإدانة ترامب، بتهمة التحريض على العنف في أحداث الكونجرس الدامية في 6 يناير الماضي.





وبحسب الشبكة، فإن 4 نواب من الحزب الجمهوري فقط هم من صوتوا لصالح قرار إدانة ترامب بجانب الديمقراطيين.





وكان الديمقراطيين يسعون من إدانة ترامب في المحاكمة إلى منعه من الترشح مجددًا إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حسبما يخطط قطب العقارات الأمريكي السابق.







