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مبادرة نور حياة: أجرينا أكثر من 15 ألف عملية مياه بيضاء

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مكافحة مبادرة مسببات ضعف وفقدان الإبصار كان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد الالتفات لما قدمته منظمة الصحة العالمية من تنبيه إلى كل العالم، فيما يتعلق بانتشار هذه المسببات بين البالغين وصغار السن أيضا.


وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الصندوق كلف بتنفيذ هذه المبادرة بداية من رصد مليار جنيه، سواء لرعاية تلاميذ المرحلة الابتدائية، أو إجراء عمليات المياه البيضاء الخاصة بالبالغين، منوها إلى أن الصندوق أطلق مبادرة "نور حياة" بشكل رسمي  فى فبراير من عام 2019 .

واسترسل: المبادرة وصلت حتى الآن إلى 19 محافظة، فى ظل توقف كبير خلال عام 2020 نتيجة الجائحة الخاصة كورونا، منوها إلى أنهم خلال الفترة الماضية استطعنا الوصول إلى مليون و60 ألف مواطن مابين تلاميذ المرحلة الابتدائية فى 10 محافظات بالإضافة للبالغين.

وتابع: تم توفير العلاج لـ 81 ألف مريض، وتوفير 195 ألف نظارة طبية، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 15 ألف عملية مياه بيضاء من خلال غرف العمليات الموجودة داخل المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية.

وأردف: لدينا أيضا ثلاث مستشفيات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك حتى لا نثقل على المستشفيات التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالى وسط الجائحة، وكذلك حتى نستطيع التخفيف من قوائم الانتظار الموجودة بهذه المستشفيات.  

وأشار إلى أن النسبة الأكبر في البالغين هي المياه البيضاء نتيجة الإصابة بالسكر وغيره، قائلا إن مريض المياه البيضاء يعتقد في نفسه أنه فقد البصر، وهذا غير صحيح تماما فبمجرد إجراء العملية يعود له النظر.

وأكد أن المبادرة تستهدف 2 مليون مواطن بالغ، والصندوق يتكفل بنقل المريض من القوافل الطبية إلى المستشفيات والعكس، مشددا على أن الخدمة تقدم بشكل مجاني تماما.
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