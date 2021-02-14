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سيارات

لو مقيم في السعودية.. نيسان باترول أفضل سيارة ممكن تشتريها

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يبحث دائما المقيمون في المملكة العربية السعودية على سيارة جيدة تناسب المعيشة والظروف التي يعيشون بها، وتعد نيسان باترول من أفضل السيارات العائلية في الخليج وتحديدا في السعودية ويبدأ سعر السيارة في السوق السعودية بـ204 ألف ريال.


مواصفات نيسان باترول 2020

تأتي السيارة بمحرك قوته 8 إسطوانات ،وسعة 5.6 لترات ، كما  انه يولد قوة 400 حصان ، مع عزم اقصى للدوران 560 نيوتن متر ، ومدعمة بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

كما تأتي أبعاد السيارة للسيارة نيسان باترول 2020 ، حيث يبلغ طول السيارة ، اما العرض 1995 ، وارتفاع 2262 مم .

بالنسبة لوسائل الامان تحتوي السيارة على عدد من وسائل الامان ، ومن بينها الستائر الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وخاصية التحكم عند هبوط وصعود المنحدارات .

السيارة زودت ، بجنوط 20 بوصة، بنظام القيادة الذكي عند المنحدرات بجانب النظام الملاحى GPS ، ومكييف هواء مزودج، وغيرها.


ومن الداخل تتسع السيارة بـ3 صفوف من المقاعد بما يستوعب عدد 7 ركاب كما  تتوفر السيارة بشاشة 7 بوصة للعدادات وشاشات أخرى في لوحة القيادة ونظام بوز الصوتي الفاخر المرتبط به عدد 13 سماعة، كما يتوفر للسيارة فتحات للتكييف في كل صفوفها المختلفة، وتعمل السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

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