علي جمعة: عدم الرد على الهاتف المحمول من أنواع قطع الرحم .. الأم قادرة على جعل الأولاد يحبون أو يكرهون بعضهم.. والظلم وارتكاب الذنوب في الأشهر الحرم أكثر سوءا.. فيديو

علي جمعة في لقائه على فضائية "سي بي سي":

عدم الرد على الهاتف المحمول من أنواع قطع الرحم

عمل منشن للأقارب أبسط الطرق لـ صلة الرحم

الظلم وارتكاب الذنوب في الأشهر الحرم أكثر سوءا

الرحم معلقة في عرش الرحمن تقديرا لمكانتها

الأم قادرة على جعل الأولاد يحبون أو يكرهون بعضهم





حل الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، ضيفا على برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي" للحديث عن فضيلة صلة الرحم.





وفي بداية اللقاء، أجاب الدكتور علي جمعة، على سؤال "هل نصل رحم من ظلمنا أو جار على حقنا؟ منوها أ ن أقل نوع من أنواع صلة الرحم هو عدم إيقاع الأذية، فهي أقل درجة من درجات صلة الرحم، وهي عدم توقيع الأذى والضرر للغير، سواء على حق أو باطل.





وأشار إلى أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن يظلم غيره أو ينتقم منهم ويوقعهم في مشكلات هي بريئة منها فلهم الويل من عند الله.





وذكر أنه من الممكن صلة الرحم بالاتصال للمعايدة في المناسبات حتى لو كانت النفوس تحمل من بعضهما، منوها أن السلام يذيب الثلج بين الناس، مشيرا إلى أن عدم الرد على الهاتف المحمول يعد من باب قطع الرحم، حتى لو كان هناك غضب من الطرف المتصل، مستشهدا بقوله تعالى {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}.





وقال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا مانع من تهنئة الأقارب من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وعمل "منشن" لهم في بوست مجمع لكثرة عددهم وعدم وجود وقت كاف لزيارتهم كلهم.





وأضاف جمعة، إن هذا الفعل هو شكل من أشكال صلة الرحم، ضاحكا في تعليقه "ألطف شئ في الموضوع كلمة نمنشن قرايبنا، منوها أنه لا مانع من عمل منشن للأقارب لتهنئتهم في المناسبات".





وورد إلى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، سؤال يقول "هل الظلم أو ارتكاب الذنوب بشكل عام في الأشهر الحرم أكثر سوءا؟ مجيبا ب أن الشهر الحرام يكون فيه الذنب أعظم وأكثر فجاجة، لان الذنب قد يكون ذنبا واحدا ولكن بظروف محيطة يكون أكثر غلظة، فمثلا السرقة حرام، وسرقة الجار أشد ففيها سرقة وخيانة.





وأشار إلى الذنب هو الذنب، ولكن عقوبته أغلظ إذا كان في الأشهر الحرم، من أجل تنزيه الزمان والمكان والأشخاص عن هذه القاذورات، منوها أن ارتكاب الذنب مع شخص غير مناسب أو في وقت او حالة غير مناسبة تضيف للذنب سواء أكثر مما هو عليه.





وقال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي قال في حديثه الشريف "الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" أخرجه البخاري، منوها أن العرش هو أكبر شئ موجود في الأرض وفي السماء، وتعليق الرحم في عرش الرحمن، تعبيرا عن عظمتها ومكانتها الكبيرة، حتى لا يتهاون أحد فيها ويقطعها.





وذكر أن الرحم، كلمة مشتقة من الرحمة، وقال النبي عنها "من سره أن يبسط الله في رزقه، وينسئ له في أثره، فليصل رحمه" منوها أن رصلة الرحمة تؤدي إلى خيري الدنيا والآخرة.





وناشد علي جمعة، المسلمين، أن يحرصوا على صلة الرحم في شهر رجب الذي هل علينا وهو احد الأشهر الحرم الذي يتعاظم فيه اجر الأعمال الصالحة.





وشرح الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، معنى كلمة الرحم والتي بسببها شرعت صلة الرحم، قائلا : إن معنى "الرحم" هي كل من كان بينك وبينه رحم أم من الامهات، فمثلا صلة رحم الأم وأبيها وأخيها وأختها، وكذلك الجدة وكل أقاربها وإن نزلوا، وكذلك أم الأب وأقارب وإن نزلوا.





وأضاف، أن الرحم له معنى عجيب، جعل الأم هي مصدر الحياة والأساس الذي به الاجتماع، فالأم قادرة على أن تجعل أولادها يحبوا بعضهم أو يكرهوا بعضهم، فسبب حب الأولاد بعضهم هي الأم وإن حدثت مشاكل فهي السبب كذلك.



