البابا| أخطر من مجرد لعبة.. مباراة كرة قدم أشعلت الحرب بين بلدين

يعرف الجميع أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ومن يعرف متى أو كيف حدث ذلك نادر جدا، والأكيد أن شعبيتها بالضرورة جعلتها أكثر من مجرد لعبة، لترتبط بجميع مناحي الحياة تقريبا، ولا سيما السياسة.





تعلق الشعوب بكرة القدم جعلها أحد أهم مصادر البهجة لهم، لكن على الجانب الآخر قد تتسبب كرة القدم في إشعال حرب، وهو حدث بالفعل بين دولتي السلفادور وهندوراس عام 1969، وهذه الحرب هي موضوع هذه الحلقة من برنامج "البابا".





بالطبع لم تكن تلك المباراة بمثابة الإبل التي أشعلت حرب "البسوس" في الجاهلية، لكنها كانت بمثابة لحظة الضغط على الزناد، الأمر أكبر بكثير وله العديد من الأسباب التي اجتمعت جميعها في ملعب المباراة، التي كان مسرحا لتجسيدها، كما قال الكاتب الإنجليزي الأشهر، وليم شكسبير "وما الحياة إلا مسرح كبير".





تلك الأسباب نعرضها لكم من خلال حلقة "البابا"، وكذلك القصة تسلط الضوء على لعب وسائل الإعلام على وتر التعصب بين الجماهير، والذي قد يشعل حربًا بالفعل ويسلب من اللعبة معناها وأهدافها الحقيقية، تخيل أن مباراة تسفر عن مقتل ألفي ونزوح أكثر من 100 ألف آخرين، كذلك نذكر كيف تسبب الإعلام في زرع التعصب بين جمهوري مصر والجزائر خلال تصفيات كأس العالم 2010.





برنامج "البابا" يعرض عبر قناة موقع صدى البلد على يوتيوب، من تقديم وإعداد حسام حسن، وتصوير نور المصري ومونتاج غفران الرفاعي.





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