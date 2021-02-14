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أيرلندا تلغى حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:05 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد

الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادى عالميا واقتصاديا

بوابة الأهرام 

الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات

أخبار اليوم 

رحيل بطل معركة رأس العش اللواء فتحى عبد الله

المصرى اليوم 

شكرى ونظيره التونسى يبحثان القضية الفلسطينية والأزمة الليبية 

الوطن

18 ألف شاب يتطوعون فى حياة كريمة عقب أسبوع من فتح باب المشاركة 

الشروق

أيرلندا تلغى حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ 

الهلال 

الصحة تسجل 600 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا  36 حالة وفاة 

الشرق الأوسط

بايدن يعلن تشكيل فريق عمل فى البنتاجون حول الصين 
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