لجنة السياحة والاتصالات بالبرلمان تتعاون لإنشاء موبايل أبلكيشن لخدمة السائحين.. ونواب: رقمنة القطاع ستعيد إحياءه مجددًا.. ومطالب بتأسيس بنية تحتية تكنولوجية

سياحة النواب: إنشاء تطبيق إلكتروني لتعريف السياح بمعالم مصر أبرز أشكال الدعاية والتسويق

اتصالات النواب تطالب بعمل خريطة إلكترونية تروج للمعالم السياحية بمصر

وكيل سياحة النواب: رصد مشكلات القطاع السياحي ورقمنته أبرز أوجه التنشيط









عقدت وزارة السياحة والآثار اجتماعًا مع وزارة الاتصالات لمناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بدمج وتطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار سواء الخدمية أو الترويجية، وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول (موبايل أبليكيشن) لتقديم الخدمات للسائحين، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة، ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الاثرية والسياحية.













ولاقى هذا الأمر إشادة كبيرة من نواب البرلمان، وذلك لجهود الدولة في إنعاش حركة السياحة من جديد مع وضع خطط تسويقية تستهدف استقطاب السائحين الوافدين من مختلف دول العالم، كما تم استعراض فوائد دمج التحول الرقمي بالقطاع ودوره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.









في البداية، قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتنشيط القطاع السياحي، وتم تكثيف الجهود المبذولة، خاصة خلال جائحة كورونا التي أثرت تأثيرًا سلبيًا على هذا القطاع بشكل عالمي.









وأكد "إدريس"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خطوة إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بتعريف المزارات والمعالم السياحية بمصر للسائحين، هي نوع من التسويق والترويج لاستقطاب الوافدين من شتى بلدان العالم، وذلك بااعتبار مصر من أول المقاصد السياحية بالعالم.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدعاية والتسويق تلعب دورا قويا في تنشيط حركة السياحة سواء كانت تتمثل في المبادرات أو عبر وسائل الإعلام المرئية، لكن بالوقت الراهن احتلت مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" مكانة واهتماما كبير لدى الأفراد مما يدفعنا إلى دمج التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة المجال.









من جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن مصر تخطو خطوات غير مسبوقة في رفع كفاءة أداء جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة، وذلك من خلال البدء في ميكنتها والاعتماد على النظام الإلكتروني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.









وطالبت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بعمل خريطة إلكترونية ذات طابع سياحي وأثري تختص بترويج المعالم السياحية لمصر وتسهم في منح الوافدين كافة الإجابة عن تساؤلاتهم بشأن الزيارات السياحة، لافتة إلى أن فكرة عمل تطبيق إلكتروني يقدم الخدمات السياحية للعالم أجمع من شأنه تنشيط القطاع مجددا وزيادة أعداد السائحين.









ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الوصول إلى الرقمنة الحقيقية يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية وتعريف جميع الجهات المراد دمج التحول الرقمي بها عن كيفية الاتجاه وما هي المتطلبات اللازمة لذلك، معقبة: "ممكن نعمل كتيب "كتالوج" يشرح خطوات الرقمنة بشكل صحيح ويكون بمثابة مرجع".









واختتمت النائبة حديثها قائلة: "القطاع السياحي يعد من المصادر الهامة في زيادة الدخل القومي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية، وذلك لما يوفره من عملة صعبة من شأنها إيجاد مخزون كافٍ من الاحتياطي النقدي الأجنبي".









على صعيد آخر، أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، بجهود وزارة السياحة في وضع خطط تستهدف عودة النشاط السياحي الذي شهد ركودا بسبب أزمة كورونا، مما تسبب في خسائر جعلته يتراجع في مستوى الإيرادات المالية، مما أوجد مشكلات وعوائق عدة يلزم علينا إيجاد حلول لها.













وأفاد "هندي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن كل ما يتم إنجازه في الفترة الحالية من قبل الوزارة سواء من خلال عقد اجتماعات دولية أو إطلاق مبادرات دعائية هو مجرد خطوات تجهيزية يظهر تأثيرها بشكل فوري بعد انتهاء أزمة كورونا، معقبا: "عدد كبير من الدول اتجه للحظر والإغلاق، ولكن لا ننكر أنها مدرة بالفائدة بشكل بسيط بالوقت الحالي ولكن الأهداف المنشودة لن تتحقق إلا بانتهاء الجائحة".









وقال عضو مجلس النواب، إن لجنة السياحة تواصل جهودها في مناقشة ورصد جميع المشكلات التي تتعلق بتسريح العاملين بالسياحة، فضلا عن تلقي الشكاوى والاقتراحات من غرفة المنشآت السياحية بما يعيد إحياء النشاط السياحي مجددا.









وعن التعاون بين وزارتي السياحة والاتصالات بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات السياحية للوافدين، لفت النائب إلى أن ذلك سيوفر جهودا كثيرة في إصدار حملات تسويقية، فالمواقع الإلكترونية هي المتحكم الرئيسي الآن في اتجاهات الأفراد.









وأضاف أن وزارة السياحة تعمل عن كثب على تحديث القطاع السياحي ورقمنته مثله كمثل مختلف مجالات التنمية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تبني الدولة سياسية التحول الرقمي، مما يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.









واجتمع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى نوفمبر الماضى بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.











وقد حضر الاجتماع غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، وبعض قيادات الوزارتين.













وأكد الدكتور خالد العنانى أن مشروع التحول الرقمى جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.









وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون بين الوزارتين يهدف إلى تمكين وزارة السياحة والآثار من استخدام أحدث التقنيات العالمية فى تنفيذ خططها لتطوير خدماتها وإتاحتها رقميا، وكذلك فى الترويج للمعالم السياحية والأثرية؛ بالإضافة إلى توفير الآليات الرقمية اللازمة لتعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحى فى مصر، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لدعم وتطوير قطاعات الدولة وبناء مصر الرقمية.









جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد وقعت فى شهر نوفمبر الماضى بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، والذى يهدف إلى المساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والأثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعى الأثرى وتعريف المجتمع المصرى والعالمى بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة فى تنشيط السياحة لمصر فى الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إليها.