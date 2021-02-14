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مرأة

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:00 م
لطيفة
لطيفة
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 14 فبراير عيد ميلاد الفنانة التونسية لطيفة، حيث أتمت عامها الـ 60، ورغم ذلك تتمتع بجمال ورشاقة لافتة، ولا تزال تحافظ على أناقتها أيضا.


تتميز لطيفة بأنها من النجمات التي تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وذوقها الأنيق، بالإضافة إلى ذلك تتسم إطلالاتها بالتنوع بين الكلاسيك والكاجوال.


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تحرص لطيفة على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، ولكنها تظهر من حين لآخر بلوك جديد ومختلف، وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات، كما تتميز إطلالات لطيفة بأنها ذات الطابع الشبابي في الكثير من الأحيان.


تقوم لطيفة بتنسيق قطع الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة، والتي تزيد من جاذبيتها وأناقتها أيضا، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها والمتناسقة أيضا مع لون بشرتها.


إليكم أبرز إطلالات لطيفة في عيد ميلادها.

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها
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