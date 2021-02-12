ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كنت أعتز بصداقتك.. لطيفة تودع المطرب علي حميدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:57 م
لطيفة وعلي حميدة
لطيفة وعلي حميدة
Advertisements
محمد بدران
نعت الفنانة لطيفة المطرب علي حميدة الذي وافته المنية امس الخميس بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام.

ونشرت لطيفة علي صفحتها بموقع إنستجرام صور نادرة لهما وعلقت "‏‏الله يرحمك يا علولو يا غالي يا فنان كم كنت اعتز بصداقتك و بروحك الطيبه و ببساطك ... انا لله وانا اليه راجعون #علي_حميدة".

وتوفي المطرب علي حميدة، امس، بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام، بعد نقله إليه نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وكان الراحل قد طلب من اسرته نقلة إلى مطروح بعد اسبوعين قضاها فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

يذكر أن على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، توفي  عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله فى ساعة مبكرة من أمس الخميس إلى مستشفى مطروح العام وتوفي به.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مرور عامين على زواجها.. امرأة تؤدي الأعمال المنزلية بـ فستان الزفاف

بالأسود.. إليسا تثير الجدل بأنوثتها

تصادم مروع بين 100 سيارة يسفر عن مقتل 5 أشخاص.. صور