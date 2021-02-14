في عيد ميلاد سهير البابلي.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

تحتفل اليوم الفنانة سهير البابلي بعيد ميلادها، حيث أتمت عامها الـ86 وهي إحدى النجمات اللاتي قدمت العديد من الأعمال الفنية.









ولدت سهير البابلي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، يوم 14 فبراير 1935، واسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه.









وتزوجت خمس مرات كان أولها من "محمود الناقوري" الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "نيفين"، وخيرها الناقوري بين الحياة الزوجية ورعايتها لابنتها وبين العمل في الفن، لكنها فضلت أن تسير وراء حلم النجومية وانفصلت عنه، ثم تزوجت من المطرب والملحن منير مراد، وقالت البابلي إنها قابلته في حفلة وكان شهير جدا، مشيرة إلى أنها أحبته لأنه شقيق ليلى مراد، وقالت إن مراد اعتنق الإسلام عن اقتناع مثله مثل شقيقته، وليس كما يشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط.







