إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 16 شخصًا بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى، بطريق "ههيا- أبوكبير" أمام قرية الفريدية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزى، وحالة واحدة طلبت نقلها إلي أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق وجار تقديم الرعاية الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "أبوكبير- ههيا"، أمام قرية الفردية.





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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا، إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا بكدمات وكسور.