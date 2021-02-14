12 نوعا من البضائع يمكنها الحصول على الإعفاءات الضريبية الجمركية

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.





كما نص القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، على أن تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، ومستلزمات انتاج وتعبئة السلع المصدرة، والأصناف المستوردة لاجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها.





وحددت المادة "19 " من القانون بأن تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية البضائع الآتية:





1-الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح ، الواردة لمجلىس الوزراء والوزارات ومصىالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية ، والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها.





2-الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة.





3-الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.





4-الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفـة مؤقتة والخاصة بأشخاw يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.





5-البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناق ) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها على أن يكون الإعفاء فى حدود الضريبة المسددة.





6-البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.





7-المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية.





8-الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.





9-الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين به البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وك لك المصريين العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي .





10-ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصى لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل.





11-ما تستورده المستشفيات الحكومية و الجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم أمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال بأسمها أو لحسابها وذلك وفقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص.





12-الأشياء والجهات التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.



