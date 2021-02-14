خلاف مالي .. فكهاني يطلق النار على موظف في مشاجرة بالجمالية

أصيب كاتب بوكالة فاكهة برش خرطوس بقرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية بالدقهلية على يد فكهاني في مشاجرة لخلافات مالية على تجارة الفاكهة.





وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية من بعض أهالي قرية ميت مرجا سلسيل التابعة للمركز، بحدوث مشاجرة ومصاب.





وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلأ من رضا البيومي الغريب البيومي 31 عامًا تاجر فاكهة وصاحب وكالة هاشم البيومى لتجارة الفاكهة وعاطف على عقل الشال 52 عاما كاتب حسابات طرف الأول مصابا برش خرطوش بالساقين، ويقيمان قرية ميت مرجا سلسيل "طرف أول " ومحمد عصام أبو العزايم 22 عامًا فكهاني ومقيم قرية" العلوية دائرة مركز المطرية "طرف ثان".



وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني على الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش بحوزته وإحداث إصابة الكاتب من الطرف الأول وذلك لوجود خلافات مالية بينهم على تجارة الفاكهة.







وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح ناري " فرد خرطوش وفارغ طلقه " وبسؤال الطرف الأول أيد مضمون الفحص، وبمواجهة الطرف الثاني اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأن السلاح النارى المضبوط بحوزته هو المستخدم في الواقعة.



وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى الجمالية المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رئم ١٠٦ لسنة ٢٠٢١ جنح امن دولة طوارئ مركز الجمالية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.