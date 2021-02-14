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رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: استحداث 1000 سرير إضافي لمرضى كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:57 م
رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
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ريهام فيكتور
قال حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن هناك أكثر من 1000 شخص يواجهون فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة بذلت جهودًا جبارة وقدمت كل ما تستطيع عليه لمواجهة هذه الجائحة.

وأضاف حسان دياب، خلال كلمتة المذاعة اليوم ، أنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها الحكومة اللبنانية ، إلا أنها نجحت فى تطوير قطاع الاستشفاء الرسمى عبر خطة التنمية الصحية.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى أننا نسعى للرفع من القطاع الاستشفائي بشكل عام وأصبحت المستشفيات الحكومية بدورها فاعلة وتقوم بدورها تجاه مختلف الشرائح المجتمعية بعد ان كانت مهملة في السابق .

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: تمكنا من استحداث أكثر من 1000  سرير اضافى فى القطاع العام والخاص واكثر من 2000 سرير مخصص للحالات المتوسطة.

واستطرد: اتخذنا مختلف الإجراءات للتعامل مع هذا الوباء على مستوى التشخيص والتتبع والتدابير والكفاءة الطبية. 
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