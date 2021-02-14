الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

تصدرت الراقصة اللبنانية ناريمان عبود، مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ساعات قليلة من وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا.









وبرسالة مؤثرة، نعاها زوجها الشاعر والملحن وسام الأمير قائلا عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات تويتر: "أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء، لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني".











وأضاف: "تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة".









وتوفيت ناريمان عبود عن عمر ناهز 57 عاما واسمها الحقيقي ماري طانيوس عبود.









وما لا يعرفه الكثيرون عن ناريمان عبود أنها من الراقصات الشرقيات التي ابتعدت عن الإثارة في ملابسها واعتمدت على أدائها الحركي، كما أنها في حياتها الشخصية كانت تظهر بإطلالات محتشمة في كثير من الأحيان.



