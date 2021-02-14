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تعليم

جامعة عين شمس تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بلقاح كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:42 م
كورونا
كورونا
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وفرت جامعة عين شمس لقاح كورونا للراغبين من الأطقم الطبية مجاناً، حيث بدأت بتطعيم الأطباء ومساعديهم والتمريض وأطقم الرعاية الصحية الراغبين في تلقي الجرعة فى مستشفيات العزل.. وجار تطعيم الراغبين من الأطقم الطبية فى كافة مستشفيات جامعة عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وأ.د على أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وأ.د سامية عبده نائب المدير التنفيذي ومدير مكافحة العدوى للمستشفيات.

وعلى جانب آخر.. يستمر العمل بقرار الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بمنح السادة العاملين بجامعة عين شمس، إجازة بالتبادل على مجموعتين خلال الأسبوع الحالي اعتبارا من ٢/١٤ وحتى ٢/١٨.

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