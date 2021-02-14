لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يكشف أرقاما صادمة بشأن ضحايا كورونا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، إن بلاده خسرت حوالى 4000 شخص بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن أكثر من ألف شخص يواجهون حاليا هذا الوباء بصعوبة.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أكد دياب من داخل السراي وهو يطلق خطة التلقيح، أن الحكومة قامت بواجبها في الحرب مع الوباء ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها نجحت في تطوير القطاع الاستشفائي الرسمي.





ووجه الشكر لكل العاملين في القطاع الصحي والصليب الأحمر والهيئات الصحية والبلديات التي لعبت دورا في هذه المواجهة.





ولفت إلى أن كل واحد من المواطنين يتمنى الحصول على اللقاح في المرحلة الأولى، لكن هناك من يجب حمايته في الدرجة الأولى.





وبدأت حملة التلقيح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن.





جاء ذلك بعد أن تسلمت السلطات في لبنان أمس، السبت، 28500 جرعة من لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى والتي جاءت من بلجيكا.





ووصلت اللقاحات إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعدادا لبدء بعملية التطعيم، اليوم الأحد.





وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، رفض تلقي تطعيم فيروس كورونا، مع انطلاق حملة التلقيح ضد "كوفيد-19".





وقال دياب، وهو يتفقد بدء التلقيح بمستشفى الحريري الحكومي، إنه "تماشيًا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح أنا لن آخذ اللقاح اليوم فالأولوية للقطاع الصحي الذي يجب أن نقدّم له الحماية".





وأضاف: "أنتم الجنود المجهولون الذين احتملتم هذا العبء لأكثر من سنة، ومن هذا المنطلق أنتم أديتم رسالتكم وقمتم بواجبكم وقدمتم التضحيات، وهناك أشخاص من بينكم قدموا حياتهم من أجل هذه الرسالة لحماية الناس من هذا الوباء القاتل، والتزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني أنا اليوم لن آخذ اللقاح".