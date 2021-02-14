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أخبار البلد

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عسكريًا بالبحر الأحمر

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
نفذت القوات البحرية المصـرية والأسبانية ، تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية ، فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة  المصـرية (شرم الشيخ) ولنش الصواريخ (18 يونيو) مع سفينة الإبرار الأسبانية ESPS CASTILLA LPD).

حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى، منها تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، بجانب تمارين تبادل الهل على أسطح الوحدات البحرية.

ويساهم التدريب فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأسبانى، والاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصـرية والأسبانية.

يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
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