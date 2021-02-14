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توك شو

أصبحت خادعة.. سلالات كورونا الجديدة لا تظهر في المسحات والبريطانية الأكثر خطورة | فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:18 م
الدكتور فؤاد عودة
الدكتور فؤاد عودة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا على مستوى العالم أصبح يقترب من عدد المصابين بالفيروس، كما أن نسبة الوفيات تتراوح ما بين 1.5-3% من المصابين.

وأوضح الدكتور فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الان ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك تراجعا أو انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم في الأيام الماضية بنسبة 45%.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إلى أنه من أهم أسباب تراجع الإصابة بفيروس كورونا، هو ظهور سلالات جديدة، والمسحات القديمة غير مجدية في التعرف على هذه السلالات .

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن هناك مسحات جديدة يتم استخدامها للتعرف على السلالات الجديدة من فيروس كورونا، موضحًا أنه تبين أن من بين كل 5 مصابين، يوجد شخص مصاب بالسلالة الإنجليزية من كورونا.

وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن العالم أجمع بدأ مرحلة جديدة للتعايش مع تغيرات الفيروس سواء من حيث تشخيص المرض، والعلاج، ودراسة اللقاحات وما إذا كانت مفيدة أم لا للسلالات الجديدة من كورونا، لافتًا إلى أن السلالة البريطانية أكثر خطورة بالنسبة للوفيات من السلالات الأخرى.
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