الأهلي يحتفل بـ "عيد الحب" على طريقة القاضية ممكن

حرصت صفحة قناة النادى الأهلى الرسمية عبر تويتر، على الاحتفال بعيد الحب بطريقة خاصة مستغلين أداء الفريق الأول لكرة القدم المميز بمونديال الأندية وحصد برونزية العالم.





ونشرت الصفحة صورة لمحمد مجدى قفشة نجم الفريق لحظة تسجيله هدف نهائى القرن الشهير فى شباك الزمالك وعلقت قائلة: "هدية مهدت الطريق للبرونزية.. أى هدية جاءت يا قفشة.. كل عام وأنت الحب يا أهلى".





وعلى الجانب الآخر، أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق، عن التدريبات الجماعية لمدة عشرة أيام.





وأضاف طبيب الأهلي: "اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية"، موضحا أن اللاعب يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.





يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته في الثالثة عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.