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أخبار العالم

شركات الأدوية الهندية تستعد لإطلاق لقاح "سبوتنيك V"

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:39 م
صدى البلد
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أ ش أ
كشف بالا ريدي نائب رئيس شركة (هيتيرو بيوفارما ليميتد) للصيدلة بالهند أن شركات الأدوية في بلاده أتقنت وتمكنت من تنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد ريدي - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الأحد/ - أن شركته ستقوم بإنتاج هذا اللقاح في مؤسساتها بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وأضاف أنه سيتم استخدام لقاحات "سبوتنيك V" المنتجة في الهند داخل البلاد وخارجها، حيث سيتم تصديرها وفقا لاتفاقات الصندوق الروسي مع البلدان الأخرى، مشيرا إلى أن هذا اللقاح سيظهر في الأسواق بعد أسبوعين من قرار الهيئات الهندية المختصة حول ترخيص استخدامه في البلاد.
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