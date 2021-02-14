شركات الأدوية الهندية تستعد لإطلاق لقاح "سبوتنيك V"

كشف بالا ريدي نائب رئيس شركة (هيتيرو بيوفارما ليميتد) للصيدلة بالهند أن شركات الأدوية في بلاده أتقنت وتمكنت من تنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.





وأكد ريدي - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الأحد/ - أن شركته ستقوم بإنتاج هذا اللقاح في مؤسساتها بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.



