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منوعات

بفستان أحمر جريء.. سلمى الشيمي تثير الجدل من جديد في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
خضعت عارضة الأزياء سلمى الشيمي لجلسة تصوير جديدة ونشرت الصور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وأثارت صور سلمى الشيمي جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بفستان أحمر جذاب احتفالا بعيد الحب.

يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.


سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.


تعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام وفيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.

هابي فلانتين يا دباديبوا😽🤣🧜🏼‍♀️ By Mohamed Zatona🎬 Elshazly Watches 🕰😻

Posted by Salma Elshimy on Sunday, February 14, 2021
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