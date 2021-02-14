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محافظات

مركز مغاغة يطالب المواطنين بسرعة سداد قيمة شهادة المتغيرات المكانية للتصالح

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:39 م
البناء المخالف
البناء المخالف
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أيمن رياض

ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة في المنيا، المواطنين الذين تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة وذلك لسداد قيمة شهادة  المتغيرات المكانية حتى يتم توجيه فريق العمل للرفع الاحداثي الجغرافي وتصوير المبنى المراد التصالح عليه وموقعه للبت فى التصالح . 


ومن ناحية أخرى، أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمن لم يتقدم للتصالح حتى الآن سرعة التقديم واستكمال الأوراق، حيث أن آخر موعد كما حدده مجلس الوزراء هو آخر مارس 2021 القادم .


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َوفي سياق متصل ، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في استقبال وتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ اجمالي الطلبات المقدمة ، 161 ألف و16 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء.


قال المحافظ ، ان ذلك يأتي، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وتعليمات اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل ، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح في شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر فبراير، وسداد 40% من قيمة التصالح في شهر مارس المقبل ، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح في ديسمبر الماضي.


شدد المحافظ ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد ، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة، موجهًا رؤساء المراكز، والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية، ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن ، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.


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