مركز مغاغة يطالب المواطنين بسرعة سداد قيمة شهادة المتغيرات المكانية للتصالح

ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة في المنيا، المواطنين الذين تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة وذلك لسداد قيمة شهادة المتغيرات المكانية حتى يتم توجيه فريق العمل للرفع الاحداثي الجغرافي وتصوير المبنى المراد التصالح عليه وموقعه للبت فى التصالح .

ومن ناحية أخرى، أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمن لم يتقدم للتصالح حتى الآن سرعة التقديم واستكمال الأوراق، حيث أن آخر موعد كما حدده مجلس الوزراء هو آخر مارس 2021 القادم .





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