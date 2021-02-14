ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار كتلة جليد في الهند إلى 41 قتيلا

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:03 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلن مركز الطوارئ في الهند، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد القتلى في انهيار كتلة جليد في ولاية أوتاراخند إلى 41 شخصا.
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية الهندية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - "إن انهيار كتلة جليدية في 7 من فبراير الجاري، أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر ريشيجانجا، مما أدى إلى جرف وغمر محطة كهرومائية في المنطقة تحمل نفس الاسم".
وأضافت أن 164 شخصا في عداد المفقودين، فيما تشارك في عملية البحث عنهم فرق الإنقاذ المحلية ووحدات الجيش.
وكان لهذا الطوفان المفاجئ تأثير سلبي على مشروع بناء محطة كهرومائية تابعة لـ(NTPC)، أكبر شركة طاقة هندية، في تابوفان على نهر داوليجانجا.
Advertisements
Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

أنا شمام وبحب شيرين رضا.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته في "أسعد الله مساءكم"

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف أنهم كاذبون؟

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الزمالك ينعى نجم الفريق السابق

الموت بسببها أكبر.. مفاجأة خطيرة عن سلالة كورونا المتحورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار تويوتا كامري 2021 في السعودية

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور