كريستيانو رونالدو يضم أحدث سيارات بوجاتي في عيد ميلاده

يعتبر النجم البرتغالي ومهاجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو ، من اكثر لاعبى كرة القدم حول العالم ثراء ومحب لاقتناء السيارات الفارهة والسوبر رياضية ، ولذلك قام باقتناء أحدث سيارات بوجاتي من فئة سينتوديتشي لتنضم الى اسطوله الكبير .

واوضحت جريدة أس إن العالمية ان كريستيانو رونالدو احتفل منذ ايام بعيد ميلاده ، لذلك اهدى الى نفسه هذه السيارة الخارقة والتي ستكلفه 8 ملايين يورو ، ولكن لم يستلم رونالدو السيارة الجديدة إلا في 2022، وستكون ضمن فئة خاصة تنتجها بوجاتي من بين 10 سيارات فقط وبلذلك تكون نادرة للغاية .

وبدأ المصنع فعليا في عملية الإنتاج لهذا الموديل قبل أسابيع فقط ، وتعتبر سينتوديتشي تحفة فنية رائعة، وهي احتفالية من المصنع بالفئة السابقة في التسعينات "إي بي 110 إس إس".

وتستمد السيارة بوجاتي سينتوديتشي، قوتها الخارقة من محركا سعة 8 لترات، ينتج قوة مذهلة تبلغ 1600 حصانا، و تسمح للسيارة بالانطلاق من الثبات وحتى سرعة 100كلم/الساعة في غضون 2.4 ثانية فقط، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 360 كلم/الساعة.

والجدير بالذكر ان النجم العالمى رونالدو يمتلك اسطولا كبير من السيارات الرائعة والتى تضم رولز رويس فانتوم، ولامبورجيني أفينتادور، وماكلارين سيننا، وفيراري إف 430، ومازيراتي جران كابريو، و بنتلي كونتينينتال جي تي سي.