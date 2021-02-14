كريستيانو رونالدو يضم أحدث سيارات بوجاتي في عيد ميلاده

يعتبر النجم البرتغالي ومهاجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو ، من اكثر لاعبى كرة القدم حول العالم ثراء ومحب لاقتناء السيارات الفارهة والسوبر رياضية ، ولذلك قام باقتناء أحدث سيارات بوجاتي من فئة سينتوديتشي لتنضم الى اسطوله الكبير .
واوضحت جريدة أس إن العالمية ان كريستيانو رونالدو
احتفل منذ ايام بعيد ميلاده ، لذلك اهدى الى نفسه هذه السيارة الخارقة والتي ستكلفه
8 ملايين يورو ، ولكن لم يستلم رونالدو السيارة الجديدة إلا في 2022، وستكون ضمن فئة
خاصة تنتجها بوجاتي من بين 10 سيارات فقط وبلذلك تكون نادرة للغاية .
وبدأ المصنع فعليا في عملية الإنتاج لهذا الموديل
قبل أسابيع فقط ، وتعتبر سينتوديتشي تحفة فنية رائعة، وهي احتفالية من المصنع بالفئة
السابقة في التسعينات "إي بي 110 إس إس".
وتستمد السيارة بوجاتي سينتوديتشي، قوتها الخارقة من محركا سعة 8 لترات، ينتج قوة مذهلة تبلغ 1600 حصانا، و تسمح للسيارة بالانطلاق من الثبات وحتى سرعة 100كلم/الساعة في غضون 2.4 ثانية فقط، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 360 كلم/الساعة.
والجدير بالذكر ان النجم العالمى رونالدو يمتلك
اسطولا كبير من السيارات الرائعة والتى تضم رولز رويس فانتوم، ولامبورجيني أفينتادور،
وماكلارين سيننا، وفيراري إف 430، ومازيراتي جران كابريو، و بنتلي كونتينينتال جي تي
سي.