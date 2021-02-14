إجهاد في العضلة الخلفية.. أيمن أشرف يؤدى تدريبات استشفائية بالجيم

أكتفي أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.





وغاب أيمن أشرف عن المشاركة في التدريبات الجماعية؛ بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية.





ويؤدي أيمن أشرف جانبا من التدريبات البدنية والتأهيلية، على أن يحدد الجهاز الطبي والفني موقفه غدا من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام المريخ السوداني.





واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية.







